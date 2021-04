Incidente autonomo sulla Santa Croce-Punta Secca. Protagonista un furgone. Il conducente, mentre percorreva la Sp. 35, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il muro che delimita la carreggiata, nella corsia opposta di marcia, e poi si è ribaltato. E’ accaduto sabato pomeriggio intorno alle 17,30. Il conducente, per fortuna, ha riportato ferite lievi.

foto Franco Assenza

