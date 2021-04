Inke app mobile con il vento in poppa in Cina.

Fondata nel 2015, Inke è la principale piattaforma di trasmissione live mobile in Cina. La società ha dichiarato nella sua relazione annuale che il sostanziale aumento delle prestazioni è dovuto principalmente alla rapida crescita dei ricavi da prodotti innovativi, dimostrando che la strategia di sviluppo “sociale interattivo” ha raggiunto risultati significativi. Da quando Inke è entrato nel mercato azionario di Hong Kong nel 2018, la società ha continuato a investire in intrattenimento interattivo e social networking mobile, coprendo più suddivisioni come spettacoli dal vivo, voice room, video 1V1, appuntamenti su cloud e social networking. Molti dei suoi prodotti innovativi hanno ottenuto un crescita esponenziale di utenti consentendo all’azienda di progredire velocemente. Un esempio, il lancio del progetto per gli utenti “Generazione Z” che sta ottenendo buoni risultati. Secondo i dati del National Bureau of Statistics, “Generation Z” conta circa 264 milioni di utenti, pari a circa il 19% della popolazione. Inoltre Inke sta sperimentando modelli commerciali come la pubblicità e l’e-commerce. Un altro caso di successo è il lancio dell’app di appuntamenti per 240 milioni di single cinesi. È in questo contesto che Inke ha incubato l’app di appuntamenti video, che si chiama “Daiyuan”, scalando rapidamente le classifiche nel circuito sociale degli appuntamenti amorosi. Alla fine del 2020, il numero totale di utenti registrati di Dianyuan aveva superato i 10 milioni, con una media di un milione di appuntamenti al mese. Il successo di Daiyuan dimostra anche che le eccellenti innovazioni di Inke e la vasta esperienza acquisita nei sistemi intermedi sono sufficienti a garantire che l’attività innovativa dell’azienda abbia le porte del successo spalancate.

