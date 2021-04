Pozzallo, giovane senzatetto scomparso da martedì scorso

Nico Schwann, di nazionalità tedesca di 25 anni e senza fissa dimora, è scomparso da martedì scorso da Pozzallo. Sono stati alcuni esercenti di Via Dell’Arno a fare la segnalazione giacchè l’uomo è un abitudinario a transitare e sostare in quella zona. E’ stato ritrovato l’inseparabile cane che continua a piangere sperando nel ritorno del padrone.

La Polizia locale sta, attualmente, tentando di rintracciare il giovane nell’ambito urbano verificando in particolare luoghi in stato di abbandono che si prestano ad ospitare soggetti senza fissa dimora. Nico Schwann è alto circa 1,80, magro, capelli biondi pettinati tipo «rasta», occhiali da vista rotondi e parla in lingua inglese. Indossa solitamente una felpa verde e pantaloni color nocciola.

