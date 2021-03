Infrastrutture. La Rosa: “Massimo appoggio all’azione di Minardo”

“Non ci sono dubbi. La scommessa più importante per il nostro territorio, così come per il resto del Sud, si chiama infrastrutture. E, a quanto pare, il nuovo Governo Draghi intende perseguire in maniera convinta questa linea”. E’ il responsabile Enti locali per la provincia di Ragusa della Lega, Andrea La Rosa, ad affermarlo supportando, in questa direzione, l’azione portata avanti dal segretario regionale, on. Nino Minardo, rispetto al fatto che, con la presenza della Lega, nel nuovo governo nazionale, ci sarà attenzione massima a tutte le porzioni di territorio. “Proprio l’on. Minardo – sottolinea La Rosa – aveva consegnato a Matteo Salvini un elenco di opere, idee e progetti siciliani che, naturalmente, riguardano da vicino anche il nostro ambito locale. E non ho dubbi sul fatto che stavolta molti dei contenuti messi nero su bianco si trasformeranno in opere concrete. E’ necessario accelerare per risolvere tutti i nodi irrisolti che riguardano la Ragusa-Catania e arrivare alla posa della prima pietra; è indispensabile ridare slancio all’autoporto di contrada Crivello nel Vittoriese; dobbiamo adoperarci per potenziare il più possibile l’aeroporto di Comiso che, anche a causa della pandemia, non ha potuto usufruire appieno di quell’azione di rilancio che ci si aspettava; e, poi, abbiamo la variante alla Ss 115 nel tratto Comiso-Vittoria per non parlare dell’ormai prossimo completamento dell’autostrada Rosolini-Modica perlomeno nel tratto che arriva sino a Ispica. Insomma, un quadro alquanto variegato rispetto a cui occorre trovare gli spunti adatti per arrivare alla concretizzazione auspicata così da farci trovare pronti agli appuntamenti cruciali, contando su una nuova strategia di spesa e investimenti anche per la provincia di Ragusa che, in questa delicata fase, ha bisogno più che mai di risposte essenziali per potere puntare a quel rilancio che si unisce a un’azione di riqualificazione degli interventi progettuali già posti in essere e su cui l’intero territorio dovrà fare forza per spingere verso un’unica direzione”.

