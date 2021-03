Covid, sale di nuovo la curva in provincia: oggi un nuovo decesso

La curva dei contagi sale di nuovo in provincia di Ragusa. Durante la giornata di ieri è stata registrata una notevole diminuzione degli attuali positivi, non si può dire lo stesso di oggi dove invece viene registrata un’impennata dei casi. Secondo il bollettino del 22 marzo, le persone positive sono 603 (ieri erano 589) di cui 556 in isolamento domiciliare, 36 ricoverate e 11 nella Rsa di Ragusa. I dati dei soggetti positivi a Scicli (unica zona rossa del ragusano) è di 147 (+4 rispetto a ieri), Acate 66 (+2), Chiaramonte 2 (-), Comiso 26 (+1), Giarratana 4 (-1), Ispica 25 (-3), Modica 31 (+3), Monterosso 4 (-), Pozzallo 20 (+3), Ragusa 140 (+2), Santa Croce 44 (+2), Vittoria 47 (-2). Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 21 persone ricoverate in Malattie infettive; 6 in area grigia e 4 in Terapia intensiva (di cui 1 da fuori provincia). Al Guzzardi di Vittoria, 5 i ricoveri in area Covid (di cui uno da fuori provincia). Si procede intanto con le vaccinazioni dei soggetti cosiddetti «fragili».

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 8120 mentre i decessi 207.

