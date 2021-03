Sequestrò e violentò una vittoriese. Sentenza confermata

Confermata in appello la condanna di primo grado, a sette anni e quattro mesi di carcere nei confronti di Sergio Palumbo, il giovane vittoriese con precedenti specifici, accusato di avere sequestrato, violentato e rapinato una giovane donna di Vittoria, il 2 settembre del 2019. La prima sezione della Corte d’Appello di Catania ha confermato in toto la condanna del Gup di Ragusa, Ivano Infarinato, dello scorso mese di luglio presso il Tribunale di Ragusa. Il 28enne, simulando una richiesta di aiuto, aveva sequestro e violentato per ore la vittima alla quale i giudizi hanno riconosciuto una provvisionale di 30 mila euro. L’imputato si trova rinchiuso nel carcere di Caltagirone.

