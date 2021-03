Progetto Ispica si confronta

Riunione del coordinamento cittadino di Progetto Ispica allargata agli aderenti e simpatizzanti del movimento.

E’ stato aperto il confronto su un importante adempimento amministrativo che a breve dovrà essere esitato dal civico consesso cittadino.

Si tratta dell’adozione dello schema di aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, già pubblicato all’Albo Pretorio a seguito delibera G.M. n. 33 del 20/02/2021.

Preso atto dei contenuti e delle novità inserite nel piano, è emersa la consapevolezza dell’importanza dello strumento in itinere in un momento in cui a causa della pandemia si stanno predisponendo a livello centrale provvedimenti di legge che potrebbero favorire il finanziamento di progetti con finalità ben definite in campo infrastrutturale. “Questo potrebbe creare opportunità per il nostro ente e per l’economia della città – è stato sottolineato”.

Dal dibattito sono altresì emerse idee progettuali che potrebbero diventare oggetto di proposta di inserimento nel Piano Opere Pubbliche 2021/2023. Si è deciso di organizzare un ulteriore incontro sull’argomento per darsi il tempo di vagliare e di approfondire le proposte.

