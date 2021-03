Record di tamponi oggi a Modica: 1017 test e 0 positivi

È record di tamponi rapidi oggi a Modica. I test effettuati durante lo screening di massa sono stati 1017 e non è stato registrato nessun positivo al coronavirus. Un dato che fa ben pensare e che conferma l’importanza del servizio di screening che ha permesso di bloccare i contagi in tempo nei giorni precedenti. Ricordiamo che l’indice di positività a Modica è tra i più bassi in provincia. Il servizio di test rapidi per la popolazione continua il martedì e venerdì dalle 16 alle 20 presso l’atrio comunale di Palazzo San Domenico.

