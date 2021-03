Smaltiti rifiuti ingombranti nel territorio di Scicli

Continua senza sosta l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti lungo le strade provinciali ed extracomunali, disposta dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa di Ragusa Salvatore Piazza. In ottemperanza di quanto disposto dal protocollo d’intesa siglato con i Sindaci dei 12 Comuni della Provincia di Ragusa, giorno 8 marzo, facendo seguito alla richiesta del Comune di Scicli sono stati rimossi lungo le strade extraurbane in varie contrade del Comune di Scicli complessivi kg. 4.500 di rifiuti ingombranti (materassi, divani ) e frigo fuori uso contenenti C.F.C., per essere conferiti in discarica autorizzata. Il servizio di messa in sicurezza e rimozione anche di siti contenenti rifiuti in amianto proseguirà nei prossimi giorni sempre nel territorio del Comune di Scicli.

