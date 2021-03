A Monterosso la Giornata internazionale dei diritti della donna

“ Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne” . Un pensiero molto attuale espresso dalla poetessa statunitense Maya Angelau. Oggi in piena emergenza COVID 19 purtroppo ogni manifestazione è limitata . Comunque questa mattina l’Amministrazione comunale ha organizzato un momento per ricordate sia le conquiste sociali, economiche e politiche , sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo. Il vice sindaco ha posto sulla panchina rossa, sistemata in piazza San Giovanni a lato dell’ingresso del Palazzo Comunale, un mazzo di mimosa. “ Una panchina rossa ed un mazzo di mimosa – ha affermato il vice sindaco Concetta Giaquinta- sono i simboli per riflettere sul difficile cammino delle donne per conseguire l’uguaglianza di genere ed il superamento di ogni tipo di stereotipo “.

Nella foto il vice sindaco ed il comandante della Polizia Municipale durante la breve cerimonia.

Salva