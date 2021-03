Tuttolomondo è il nuovo Presidente Cronometristi Hyblea Ragusa

È Salvatore Tuttolomondo il nuovo presidente dei Cronometristi di Ragusa, a nominarlo sono stati gli associati dell’Asd “Hyblea” che ieri presso la sala Coni di Ragusa hanno pure rinnovato il direttivo provinciale.

Salvatore Tuttolomondo, cronometrista ufficiale dal 1996 ha rivestito negli anni diverse cariche: istruttore tecnico, vice presidente dell’associazione di Ragusa, nonchè consigliere regionale per i cronos siciliani per ben due mandati; nel 2018 è stato insignito della Stella di Bronzo al merito sportivo per la lunga attività di dirigente.

E così l’Asd “Hyblea” saluta l’uscente, Raffaele Tumino dopo 16 anni di presidenza, che durante l’assemblea annuale dello scorso gennaio aveva annunciato agli associati la non ricandidatura. Tumino così lascia una grande impronta in seno all’associazione ragusana senza calpestare nessuno come è nel suo stile.

A comporre il nuovo Consiglio direttivo provinciale sono: Biagio Asta che con i suoi 21 voti è stato nominato vice-presidente; Maurizio Infantino anche lui con 21 voti è stato nominato segretario dell’associazione; Patrizia Distefano, Marco Buscema e Maria Distefano hanno ottenuto 15 voti ciascuno mentre Alessandro Buscema con 14 voti è il responsabile delle attrezzature.

Il ruolo di Revisore dei Conti è stato assegnato a Raffaele Tumino mentre il Collegio dei Probiviri sarà composto da Luisa Liuzzo, Elia Fava e Enzo Firrito.

Per il decimo anno consecutivo il ruolo di addetto stampa provinciale è stato assegnato a Filippo Corvo, che giovedì scorso era stato incaricato dal presidente regionale, Luca Brancato e dal suo direttivo, a rivestire anche il nuovo ruolo di Addetto Stampa regione Sicilia.

