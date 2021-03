Contagi in provincia: aumentano positivi e ricoveri

Ancora in aumento la curva dei contagi in provincia di Ragusa. Dal report sugli indicatori territoriali della diffusione del Covid-19, si evince la crescita dei casi nelle ultime 24 ore da 341 a 353 positivi (326 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati e 5 nella Rsa di Ragusa).

Cresce il numero dei contagi a Scicli (63) e Acate (23). Aumento dei casi pure a Ragusa (60) e Modica (14) anche se solo di uno, registrato grazie al servizio di screening di massa che ha permesso di mettere in quarantena la persona risultata positiva. La curva epidemica resta stabile in quasi tutte le città iblee e scende a Comiso, Pozzallo, Santa Croce Camerina e Vittoria. Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo restano covid free con nessun caso di positività al Covid-19. Aumentano i ricoveri negli ospedali iblei, secondo l’ultimo bollettino del 6 Marzo le persone ricoverate sono 23 di cui 20 al Giovanni Paolo II di Ragusa (12 in malattie infettive, 3 in area grigia, 4 in terapia intensiva) e tre all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Questa la suddivisione per città: Acate (23), Chiaramonte Gulfi (0), Comiso (14), Giarratana (4), Ispica (13), Modica (14). Segue Monterosso Almo (0), Pozzallo (24), Ragusa (60), Santa Croce Camerina (32), Scicli (63) e infine Vittoria (79).

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 7864 mentre i decessi 201.

