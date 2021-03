Il 6 marzo si rinnova l’assemblea nazionale elettiva del PGS

“Un cammino che si rinnova” è il leitmotiv scelto dalle Polisportive Giovanili Salesiane in occasione del rinnovo dei quadri dirigenti nei vari livelli (Nazionale-regionale-provinciali). Quest’anno l’assemblea ordinaria elettiva sarà vissuta in modo nuovo e a distanza, ma questo non spegne la voglia di rinnovare e di impegnarsi a favore dello sport. L’incontro prevede il saluto del Presidente Nazionale Ciro Bisogno e di St Francecsa Scibetta, referente nazionale FMA.

In apertura, ci saranno anche i saluti del mondo ecclesiale e salesiano con sr Anna Razionale, presidente Ciofs, don Giovanni D’Andrea, Ispettore dei Salesiani di Sicilia e Tunisia e don Gionatan de Marco, Direttore della pastorale dello Sport della CEI.

Interverranno il presidente del Coni, il dott. Giovanni Malagò, e il coordinatore degli Enti di Promozione Sportiva il dott. Damiano Lembo.

Il clou dell’assemblea sara il rinnovo dei quadri dirigenti per il quadriennio olimpico 2021-2024, questo momento sarà anticipato da due relazioni.

La prima “La gratitudine nell’associazionismo: sviluppare la versione migliore di noi stessi”, tenuta dal prof. Umberto Trulli, docente alla Scuola dello Sport.

Mentre la seconda relazione a più voci, racconterà una delle esperienze più significative, sul piano formativo, a livello nazionale PGS Lab. La relazione conclusiva “Promuovere la cultura dello sport per giovani dirigenti” sarà tenuta da dott. Miguel Belletti, dott.ssa Francesca Da Re, dott.ssa Alessandra Balla e dott. Pierpaolo Galota.

Subito dopo i presenti saranno chiamati alle procedure assembleari, previste dallo statuto, per la nomina del comitato nazionale.

