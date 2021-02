Monterosso Almo. “Il mese ecologico” dell’Agras

“ Un borgo pulito è in borgo più bello”. Con questo lodevole obiettivo l’associazione Agras per il mese di febbraio e marzo ha organizzato delle passeggiate ecologiche a cui potranno partecipare tutti i cittadini . Primo appuntamento per domenica 28 febbraio alle 9 a piazza Sant’Antonio. Il tragitto oggetto della passeggiata ecologica sarà tutta la circonvallazione . Prossimi appuntamenti per i giorni 6, 14 e 20 marzo.

