La mappa dei contagi in provincia: i dati comune per comune

Durante le ultime 24 ore tornano a salire leggermente i numeri dei positivi in provincia di Ragusa. Secondo i dati aggiornati al 23 febbraio i contagiati in tutti i comuni dell’area iblea sono 250 (ieri erano 248), di cui 228 in isolamento domiciliare, 17 ricoverati e 5 nell Rsa di Ragusa. Resta stabile la curva in quasi tutte le città del ragusano, scendono a Vittoria (101) ma continua a mantenere il primato in provincia per maggior numero di positivi. In calo anche a Modica che conta solo dieci positivi (-3 rispetto a ieri), mentre Monterosso Almo e Giarratana vedono ormai lontane le positività da quasi una settimana. Non si può dire lo stesso per Ragusa, che anche se di poco, conta ancora nuovi positivi (64). Al capoluogo ibleo seguono Pozzallo (15) e Scicli (10). Ancora buone notizie dagli ospedali, i ricoveri scendono a 17 di cui cui 13 in malattie infettive, 1 in area grigia e 3 in terapia intensiva. I ricoveri attualmente sono tutti al Giovanni Paolo II di Ragusa, mentre gli altri ospedali non hanno ad oggi nessun ricoverato.

Questa la suddivisione per città: Acate (3), Chiaramonte Gulfi (3), Comiso (13), Giarratana (0), Ispica (5), Modica (10). Segue Monterosso Almo (0), Pozzallo (15), Ragusa (64), Santa Croce Camerina (4), Scicli (10) e infine Vittoria (101).

Dall’inizio della pandemia i guariti in provincia sono 7723 mentre i decessi 198

