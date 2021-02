Nuovo direttore di Chirurgia vascolare al Guzzardi di Vittoria

Sarà il dott. Andrea Carmelo Li Destri, 57 anni, a dirigere il reparto di Chirurgia Vascolare del Guzziardi di Vittoria. L’incarico cara la durata di cinque anni. Il dott. Li Destri, con la sua esperienza andrà ad arricchire, il Dipartimento funzionale Cardio Neuro Vascolare nel Dea I livello di Vittoria e Comiso. Il nuovo direttore ha lavorato in Francia al Servizio di Chirurgia Vascolare dell’Università di Grenoble diretto dal Prof. H. Guidicelli, successivamente al Servizio di Chirurgia Vascolare dell’ospedale di Avignone diretto dal Dott. C. Bouchet.

Nel suo percorso da medico ha realizzato, come primo operatore, alcuni dei principali interventi di chirurgia vascolare, sia arteriosa che venosa, e in molti altri è stato impegnato come primo aiuto.

Li Destri da anni è membro della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolari, partecipando attivamente a numerosi congressi in qualità di relatore.

