Il modicano Cavallo è Coordinatore Provinciale di Italexit

Il modicano Emanuele Cavallo nominato Coordinatore Provinciale di Italexit – No Europa per l’Italia.

Cavallo in passato era responsabile cittadino di Fratelli d’Italia che lasciò per vedute diverse. Avrà, adesso, la responsabilità di costruire il partito in Provincia di Ragusa.

“No Europa per l’Italia-Italexit con Paragone”, oggi, rappresenta una seria alternativa al partito unico europeo dove confluiscono tutte le formazioni politiche che condividono il sistema economico neoliberista e il paradigma sul quale è stata costruita l’Unione Europea, che a fattor comune, è sotto gli occhi di tutti, hanno prodotto disuguaglianze sociali profondissime.

“Ritenendo superata la visione dicotomica dell’ideologia politica destra/sinistra, condividendone il manifesto politico e per le convinzioni sopra esplicitate, ho ritenuto di aderire a “No Europa per l’Italia-Italexit con Paragone”, accettando una sfida sicuramente difficile ma che raccoglierò assieme agli iscritti con determinazione e temerarietà – spiega l’interessato -.

In Provincia di Ragusa, Italexit, si sta ramificando in diversi Comuni e domenica 21 febbraio, nel pieno rispetto delle norme in vigore, si svolgerà il primo incontro con le delegazioni dei comuni in cui sono presenti gli iscritti al partito, nell’ambito del quale saranno individuati i responsabili dei circoli di alcuni Comuni”.

