Vittoria. Movimento sviluppo ibleo aderisce alla Lega

Il Movimento Politico Sviluppo Ibleo, nato a Vittoria da circa 20 anni e che sta ramificandosi anche in altre realtà territoriali della provincia di Ragusa, aderisce al partito della Lega. Il patto siglato con il responsabile del Movimento Sviluppo Ibleo, Biagio Pelligra, alla presenza del segretario regionale della Lega, on. Nino Minardo, del deputato regionale, Orazio Ragusa, del coordinatore provinciale della Lega, Salvo Mallia e del responsabile enti locali Lega per la provincia di Ragusa, Andrea La Rosa. Un patto importante anche per la città di Vittoria in vista del prossimo appuntamento per le amministrative di maggio dove sarà presente la lista della Lega. Un’intesa che mette al centro il territorio e la sua centralità oltre che la necessità di valorizzare il radicamento nella nostra area provinciale rispetto a quelli che sono i principi maturati nel corso della storia comune e condivisa in tanti anni di militanza nel centrodestra.

“Gli obiettivi tra Lega e Mpsi sono coincidenti, dichiara Biagio Pelligra, e per questo motivo abbiamo voluto condividerli, prefigurando gli obiettivi che da qui e in futuro dovranno muoverci verso l’unica direzione auspicata che è quella di dare risposte alla collettività siciliana e iblea, facendole finalmente diventare protagoniste”.

