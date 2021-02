Produttori cioccolato Igp Modica. Incontro video Comune e Cna

Su iniziativa del Sindaco di Modica Ignazio Abbate, si è svolto stamattina in video conferenza, un incontro tra l’Amministrazione comunale, la CNA nella persona del Vice Segretario Territoriale Carmelo Caccamo ed il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, rappresentato dal Direttore Nino Scivoletto. Ribadita la volontà delle tre Istituzioni di proseguire il rapporto di leale collaborazione registratasi fin dalla costituzione del Consorzio a tutt’ oggi, e di rilanciare un’attività di concertazione volta a sostenere le aziende produttrici di cioccolato di Modica IGP. Le tre Istituzioni hanno assunto impegno di organizzare entro il mese di febbraio una iniziativa pubblica aperta a tutte le imprese produttrici di cioccolato di Modica ed anche a quelle che intendono entrare nel sistema certificato dal MIPAAF. Su richiesta del Vice Segretario Territoriale della CNA, il Direttore del Consorzio ha fornito i dati relativi alla consistenza delle imprese produttrici di cioccolato di Modica IGP:

– Imprese associate al Consorzio: 16

– Imprese non associate: 7

– Per un totale di 23 imprese

