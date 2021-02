Proficua collaborazione candidati e Commissione a Vittoria.

“Soltanto dalla collaborazione si potranno compiere questi passi in avanti che tutta la collettività vittoriese si attende per cercare di eliminare alcuni dei disagi cronici con cui siamo costretti a confrontarci”. E’ il segretario cittadino Mpsi Vittoria, Biagio Pelligra, a sottolinearlo, facendo riferimento alla richiesta inoltrata dai candidati sindaco alla commissione straordinaria circa un confronto a tappeto sulle problematiche più scottanti. “Ci sembra che sia positivo il segnale che proviene da palazzo Iacono a riguardo – continua Pelligra – così come la disponibilità manifestata dal candidato sindaco Salvo Sallemi a partecipare all’incontro. Riteniamo che il clima collaborativo sia la scelta migliore che si possa compiere in un momento difficile per la città. Le contrapposizioni non servono a nessuno. Soprattutto quando l’obiettivo deve essere di costruire e non di realizzare macerie su macerie. Il confronto risulta sempre utile. E vogliamo fare emergere come il percorso tracciato dalla coalizione che sostiene Sallemi, come nel caso del Movimento politico Sviluppo ibleo, debba essere contraddistinto da uno spirito propositivo come si sta cercando di fare in questa occasione. Siamo pronti a garantire pieno sostegno al candidato nel contesto di un percorso che mira a venire incontro a tutta una serie di difficoltà rispetto alle quali non sono più ammissibili attese di vario tipo”.

