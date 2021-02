All’Istituto “Carducci” di Comiso il “Progetto digitale – IeFP”

L’Istituto statale “Carducci” di Comiso, è tra i 20 istituti italiani vincitori del Concorso nazionale “Progetti digitali – IeFP” 2019-2020 per la valorizzazione dei progetti più innovativi in campo digitale. La competizione è promossa dall’Aica, l’Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico, con il patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La premiazione avverrà lunedì 8 febbraio nell’ambito dell’evento “Imparare il digitale.

I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) nell’offerta formativa della Regione Siciliana”, organizzato dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana in collaborazione con Formez PA, nell’ambito delle attività di comunicazione del PO-FSE Sicilia 2014-2020. L’evento si svolgerà on line lunedì 8 febbraio a partire dalle ore 9:30 (iscrizioni entro le ore 13 di domani, venerdì 5 febbraio su http://eventipa.formez.it/ node/291136) e sarà l’occasione sia per raccontare ai giovani le opportunità offerte dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) attivati nell’ambito dell’offerta formativa della Regione Siciliana, che consentono il conseguimento di qualifiche professionali immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, ma anche per stimolare riflessioni tra gli studenti sull’uso consapevole della rete e sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno per un uso della rete positivo e sicuro.

