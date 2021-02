Australia: tempi duri per Facebook e Google che minacciano.

Google, il gigante motore di ricerca, e il miliardario Mark Zuckerberg di Facebook , minacciano di impedire agli australiani di condividere contenuti sui loro siti se le regole attuali dovessero cambiare, ovvero, il richiesto pagamento alle società dei media che indirizzano il traffico verso i loro siti web. “No, Mark Zuckerberg non mi ha convinto a fare marcia indietro. Se le parti non riescono a trovare un accordo sulle nuove disposizioni, un arbitrato designato dal governo stabilirà le nuove tariffe che saranno loro applicate, ha detto il ministro del tesoro australiano Josh Frydenberg. “Le aziende dei media devono essere pagate per i contenuti”, ha concluso. Mentre sia Google che Facebook, nell’auspicare un cambiamento di rotta, hanno dichiarato che l’eventuale approvazione delle legge, una delle più rigide finora applicare al mondo da parte del governo australiano, sarà un’azione che contribuirà alla distruzione di internet.

