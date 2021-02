Tokyo: vis-à-vis tra Taro Aso e Janet Yellen 

Vis-à-vis oggi a Tokyo tra Taro Aso e il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen per discutere le nuove strategie economiche dopo il cambio al vertice dell’amministrazione americana nel tentativo di porre rimedio alla crisi scaturita dalla pandemia. Aso, il mese scorso, sperava di avere quanto prima contatti on line con il nuovo segretario del Tesoro degli Stati Uniti, aggiungendo che le opinioni del Giappone su temi economici chiave erano in linea con quelle espresse dalla Yellen nella sua dichiarazione al Congresso. L’attenzione del Giappone è focalizzata sulla politica del tasso di cambio degli Stati Uniti sotto il governo Biden, a causa della lunga diatriba storica di Tokyo costretto a controllare gli investitori intervenendo direttamente sui mercati dei cambi per far fronte a oscillazioni e picchi indesiderati dello yen che ostacolano le loro esportazioni.

Janet Yellen che Trump definiva poco rappresentativa

