“Bite Down” l’ultimo singolo di Ivan Cappello

È uscito ieri il video ufficiale della traccia BITE DOWN realizzata dal dj modicano Ivan Cappello. Il video racchiude le immagini delle più belle serate in cui il Cappello è stato protagonista. La traccia è nata da una seconda collaborazione con la cantante e dj inglese Sam Stray Wood, con l’intenzione di lanciare un messaggio di speranza e resistenza: dobbiamo “STRINGERE I DENTI”.

“Bite Down, come quando stai per sollevare pesi pesanti, come quando stai per affrontare una sfida e quando sei determinato a fare qualcosa stringiamo i denti, stringiamo la mascella, stiamo per reagire con impavidità e provaci e questo è il miglior mood per riprenderci il 2021 e tornare alla normalità” ha detto cappello annunciando l’uscita del video sui social.

La traccia ed il messaggio “camminano” insieme con un suono tradizionale che ammorbidisce la sensazione del brano con l’uso della fisarmonica, ampiamente utilizzata nella musica tradizionale siciliana, si distingue creando un contrasto di stile e cultura sul groove della club house.

Salva