Screening di massa a Modica: oggi 393 tamponi e 1 positivo

Sono numeri che fanno ben sperare quelli dello screening di massa a Modica, che registrano soltanto una positività su 393 tamponi effettuati oggi. L’indice di positività continua ad abbassarsi, nel frattempo si aspetta la comunicazione del declassamento della Sicilia in zona arancione.

Nel giorno della memoria gli infermieri hanno voluto ricordare l’olocausto con delle frasi riportate sulle tute, gesto di grande importanza che serve a tenere vivo il ricordo di un evento così tragico da sfiorare l’inimmaginabile.

“Ancora ottimi numeri dagli screening di massa in tutta la Provincia

Siamo vicini ad ottenere il primo, meritato, riconoscimento per quanto fatto tutti insieme fino ad oggi.

Attendiamo ad ore la comunicazione ufficiale da parte della Regione circa il declassamento della Sicilia a zona arancione, quello che andiamo chiedendo in tutte le sedi da giorni” ha commentato il sindaco di Modica su facebook.

