Al “Principi Grimaldi” di Modica, la Shoah con Massimo Finzi

Venerdì 29 gennaio 2021 all’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica, in occasione della “Giornata della memoria”, gli studenti ragazzi delle terze e quinte classi incontreranno Massimo Finzi, assessore alla Memoria della Comunità Ebraica Romana. Sarà un incontro che darà inizio ad un gemellaggio con la comunità ebraica romana.

Finzi è stato Presidente della Conferenza Sanitaria Locale RM/D durante la giunta Rutelli, Presidente Comitato Etico Ospedale Israelitico dal 2009 al 2011 e anche Vice-Presidente del Centro Ipertensione Ospedale Israelitico.

L’appuntamento, in questo periodo di pandemia dove è facile chiudersi e farsi scivolare tutto addosso, farà risuonare forte il monito di Massimo Finzi, secondo cui “per contrastare l’odio dobbiamo combattere l’ignoranza”. Sarà un incontro-dibattito durante il quale i ragazzi potranno porre delle domande all’importante ospite mentre subito dopo ci sarà un momento di osservazioni e riflessioni. Per questo momento formativo gli alunni del “Principi Grimaldi”, sotto la guida degli insegnanti di Lettere, presenteranno un filmato realizzato da loro stessi, dal titolo” La nostra pietra d’inciampo: i 13 giusti”, lavoro che sarà inviato alla comunità ebraica romana.

L’Istituto Professionale “Principi Grimaldi” di Modica, diretto da Bartolo Saitta, ogni anno è sempre attenta nel coinvolgere i proprio allievi in quella che è stata definita “Giornata della Memoria” o della Shoah per non dimenticare il genocidio degli ebrei, di cui furono responsabili le autorità della Germania nazista e i loro alleati nei confronti degli Ebrei d’Europa e, per estensione, lo sterminio di tutte le categorie di persone dai nazisti ritenute “indesiderabili” o “inferiori” per motivi politici o razziali.

Salva