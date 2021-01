Comiso. Rimossi rifiuti speciali dai cigli stradali

Dopo la firma del protocollo tra il Libero Consorzio di Ragusa ( ex Provincia) e i comuni iblei, tra cui quello di Comiso, sono stati rimossi dai cigli stradali tutti i rifiuti speciali del comprensorio comunale. “ La rimozione è propedeutica al nostro programma per il 2021”.

“ Innanzi tutto – esordisce l’assessore all’ambiente del comune di Comiso Biagio Vittoria – rivolgo un ringraziamento al commissario del Libero Consorzio, il dott. Salvatore Piazza, per avere messo in campo quanto siglato nel protocollo firmato qualche mese, ottemperando sia per quanto riguarda la natura degli interventi, sia per il rispetto del crono programma. A seguito di ciò – spiega ancora Biagio Vittoria – continueremo noi, come amministrazione comunale, con la rimozione delle discariche abusive che, ad oggi purtroppo, deturpano il nostro ambiente. Abbiamo già provveduto alla programmazione che partirà molto a breve e interesserà le varie aree intaccate. Ma mi permetto anche – conclude l’assessore all’ambiente – di anticipare che vi saranno delle importanti novità nel 2021 per quanto concerne il contrasto al fenomeno del conferimento abusivo dei rifiuti, così come già annunciato qualche giorno fa: è ora di cambiare passo e di intervenire in maniera capillare affinchè la raccolta differenziata venga fatta e venga fatta bene”.

Salva