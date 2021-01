A Modica manca un’ambulanza da Natale

“Dallo scorso 23 dicembre Modica si ritrova con la sola ambulanza medicalizzata visto che quella di base è stata trasferita a Ispica per sopperire all’indisponibilità di quella normalmente d’istanza nella città ispicese”. A sollevare il problema è il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate: “Quando è stata mandata l’ambulanza a Ispica si pensava solo a qualche giorno, giusto per sopperire al guasto di quella ispicese. Invece i giorni sono diventati tanti, quasi un mese e ancora non se ne parla. Avere a disposizione una sola ambulanza per una Città come Modica è una gravissima mancanza soprattutto in un periodo così particolare da un punto di vista sanitario. Mi auguro che si possa rimediare il prima possibile ristabilendo lo status quo di prima di Natale perché ogni giorno che passa i cittadini modicani rischiano potenzialmente molto”.

