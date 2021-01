Scicli, risolto il black out al geodetico di Jungi

Risolto il problema del black-out che persisteva da qualche giorno nella struttura geodetica di Via Foscolo al Villaggio Jungi di Scicli. A seguito di un sopralluogo effettuato dall’Assessore Guglielmo Scimonello, accompagnato dal dipendente comunale Salvuccio Pisani, è stata trovata la soluzione. La mancanza di illuminazione all’interno del Geodetico, aveva di fatto impedito di far allenare la squadra locale di pallamano, lo Scicli Sport Club, del presidente Enrico Parisi Assenza. Il sopralluogo mattutino è servito per capire la provenienza del guasto. Dopo aver eseguito un’accurato controllo nell’impiantistica (quadro elettrico interno e contatore), e, dopo aver avuto la certezza che il problema fosse esclusivamente di natura tecnica, nonché, di competenza dei tecnici di Enel-distribuzione… E’ stato lo stesso Assessore Scimonello ad attivarsi con i tecnici di Enel-distribuzione per segnalare il guasto che sarà riparato il più presto possibile. Molto presto, il Geodetico di Jungi, tornerà ad illuminarsi. L’occasione è servita, altresì, all’Assessore Scimonello, per effettuare una verifica sullo stato dell’arte delle porte che, necessitano di un intervento manutentivo per renderle ancora più sicure e stabili.

Salva