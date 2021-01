Ai pozzallesi duramente colpiti dall’emergenza sanitaria da covid-19, che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, prodotti per la prima infanzia e farmaci.

Il relativo Avviso, sarà pubblicato nella giornata di oggi 16 Gennaio 2021, sul sito istituzionale del Comune: www.comune.pozzallo.rg.it , unitamente all’istanza ed all’ulteriore documentazione ad essa allegata.

I cittadini, in possesso dei requisiti indicati nel superiore avviso , potranno presentare istanza a partire dal 18 Gennaio 2021 e fino al 01 Febbraio 2021

La domanda deve essere inoltrata all’Ufficio del Servizio Sociale tramite e-mail al seguente indirizzo: fondosolidale@comune-pozzallo-rg.it

I cittadini potranno accertarsi dell’avvenuto arrivo dell’istanza chiamando, il giorno successivo all’invio, il seguente numero telefonico: 0932 1839310.

Si precisa inoltre quanto segue :

• I cittadini che hanno ottenuto il beneficio con precedente Avviso pubblicato dal 28 novembre all’11 dicembre 2020 non possono presentare istanza.

• si ricorda di utilizzare esclusivamente il modello di domanda che verrà pubblicato sul sito del Comune il giorno 16 gennaio c.a..

• Non saranno accettate le domande presentate su modelli precedenti .

• di leggere attentamente l’AVVISO PUBBLICO contenente i requisiti di accesso e di compilare in modo corretto e in ogni sua parte la domanda, pena la non accettazione della stessa.

• Per qualsiasi dubbio e /o informazioni sulla compilazione dell’istanza è possibile chiamare, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, i seguenti numeri 0932 1839317 – 0932 1839312

Salva