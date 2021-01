William Hill – Inserisci 100, gioca con 500 | Casino Italia

William Hill è un casino online affidabile che offre un’esperienza di casinò entusiasmante ai giocatori italiani dal 2006. Il loro obiettivo è offrire il meglio dei giochi online da casinò su Internet – comprese le slot machine “italiani”, conosciute dal mercato italiano dal vivo. Ottieni la migliore esperienza di un vero casino online che non scherza. Gioca al casino online online nel 2020 in sicurezza. Qui puoi vincere tranquillamente senza preoccupazioni. Inoltre, tutti i tuoi prelievi sono garantiti.

I giochi online e i servizi offerti sono regolamentati e controllati dalle autorità all’interno dell’Unione Europea. La società che gestisce William Hill fa parte di un gruppo con più di quarant’anni di esperienza nei servizi di gioco.

William Hill Casino ha il tipo di esperienza e prestigio per eguagliare i suoi famosi concorrenti. I casino online scandinavi hanno una buona reputazione e queste persone non ti deluderanno, quindi se non hai mai giocato online prima, puoi fidarti di loro con tutto il cuore.

Bonus a tua disposizione

Bonus scommesse casinò esclusivo fino al 500%! Ottieni fino a 500 euro extra per giocare con un bonus scommesse di deposito del 500%, con il bonus scommesse ottieni il miglior inizio possibile per la tua esperienza di casinò e ancora di più per giocare mentre trovi il tuo gioco preferito. Il bonus scommesse di benvenuto sarà disponibile non appena avrai completato la registrazione come nuovo giocatore ed effettuato il tuo primo deposito. Ricorda che questo bonus scommesse è disponibile solo tramite noi! Ottieni un’offerta speciale solo su kasinonorge.net!

Sei già un membro di William Hill? Fai clic sul seguente lieuro per ottenere un’offerta esclusiva, deposita 100 euro e ottieni 25 giri gratuiti su Book of Dead: Ottieni giri gratuiti qui! Nota che l’ultima offerta può essere ritirata anche dopo aver ritirato il bonus scommesse se sei un nuovo giocatore! Fantastico, vero?

Aggiungono anche nuovi giochi online ogni singolo mese. Hai sentito parlare di giochi online da casinò o slot machine online da qualsiasi altra parte? Quindi non è necessario cercare altri siti, William Hill ha effettivamente tutti i giochi online che stai cercando. Non c’è motivo di scegliere altri casino online, con l’attuale selezione di giochi online non ci sono ragioni per non giocare qui.

Non solo la selezione dei giochi online è solida, ma è in continua espansione! Sì, è proprio vero. William Hill ha diversi fornitori di giochi online e questi lavorano duramente per essere in grado di fornire nuovi giochi online. Cosa ti piace? Blackjack, Roulette, Caribbean Stud Poker, Video Poker e molti diversi tipi di slot machine sono inclusi nell’inventario del gioco che non richiede il download. I jackpot sono presenti, hanno oltre 100 slot machine in cui i jackpot crescono ogni secondo che passa.

Il servizio clienti

Puoi sempre contattare il centro clienti. Il servizio clienti di William Hill è aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. Molti casinò oggi hanno un servizio clienti scadente che non risponde entro un tempo ragionevole, con il servizio clienti William Hill hai sempre qualcuno da cui puoi ottenere risposte e aiuto quando si tratta di domande. Fanno un numero speciale separato per ogni richiesta, è uno dei servizi clienti più seri che abbiamo visto.

Non utilizzano soluzioni economiche, sono sempre pronti ad aiutarti tramite telefono, e-mail e live chat. Ecco un’altra cosa importante da sapere: questo casinò appartiene al gruppo Betsson, che vanta una reputazione piuttosto perfetta di un numero di portali. Il gruppo Betsson sta facendo del suo meglio per migliorare la propria reputazione.

Il casinò mobile William Hill è creato per tutti in modo che tu possa giocare in movimento. La versione mobile è abbastanza comoda, quindi non avrai problemi durante i giochi online sul tuo smartphone o tablet. Puoi giocare direttamente nel browser del cellulare senza scaricare un’applicazione.

Il casinò offre centinaia di giochi online che vengono giocati dal vivo senza troppe attese. La selezione include Blackjack, Slots, Baccarat, Roulette, Dream Catcher, Casino Hold’em, Caribbean Stud Poker e molti altri giochi online. I giochi online con jackpot sono disponibili anche su dispositivi mobili, quindi ora puoi giocare e vincere milioni in movimento.

Selezione di giochi online

La slot machine italiano è nota quando si tratta di creare nuovi milionari di casinò italiani di fila, l’ultimo vincitore ha vinto quasi 6 milioni di euro, di più su di lui puoi leggere seguendo questo lieuro:

Ash Gaming

Cryptologic

Wagerlogic

Netent

Evolution Gaming

Big Time Gaming

NextGen Gaming

Blueprint Gaming

SG Interavtive

Quickspin

Giochi online SUNFOX

Tigre rossa

Gioca e vai

Push Gaming

WMS

Novomatic

Il casinò è stato creato pensando ai italiani, William Hill è un sito di casino online esclusivo, quindi puoi aspettarti metodi semplicissimi per depositare denaro e questo con metodi ben noti come: Visa, Mastercard, ClickandBuy, EcoPayz, Maestro, Neteller, Paysafecard , Speedcard, Visa electron, Entropay, Ticket premium, Skrill.

Puoi prelevare i tuoi soldi utilizzando i seguenti metodi: trasferimento di conto bancario o portafogli elettronici come Skrill e Neteller. Una cosa che abbiamo notato è che William Hill dà la massima priorità ai pagamenti, il che è molto importante ed è molto apprezzato. Non devi aspettare i tuoi soldi più a lungo del necessario, questo ci piace molto.

La licenza è importante e non meno necessaria per gestire un casino online. William Hill Casino è autorizzato e regolamentato da MGA. La Malta Gaming Authority (MGA), precedentemente nota come Lotteries and Gaming Authority, è una delle autorità europee di regolamentazione del gioco d’azzardo più riconosciute. Malta è stato il primo paese europeo a regolamentare il gioco d’azzardo online nel 2000 e oggi la Norwegian Lotteries Authority rilascia diversi tipi di licenze per lotterie, quote, poker online e casino online. Si può affermare con certezza che una licenza MGA è sinonimo di affidabilità e correttezza.

William Hill sa anche apprezzare i giocatori fedeli con offerte esclusive, che includono bonus scommesse gratuiti, bonus scommesse di deposito e altri fantastici premi. Hai la possibilità di scegliere tra un’ampia selezione di metodi di pagamento e la selezione di giochi online è assolutamente fantastica.

Il sito sembra buono. Tutti i testi sono leggibili senza problemi e la navigazione (non meno importante) è comoda. L’unico potenziale problema è che esiste una sola opzione linguistica. Quindi è meglio cercare qualcos’altro nel caso in cui non parli italiano. Il sito ha la crittografia SSL, quindi non preoccuparti di password e dettagli della carta di credito. Sono completamente al sicuro.

Per molti anni, questo casinò ha creato molti jackpot milionari, i giocatori hanno sperimentato che buone offerte di bonus scommesse e un sito Web molto elegante con tutto ciò di cui hai bisogno sono sufficienti per utilizzare il casino onlineWilliam Hill. Quando si tratta della selezione di giochi online, troverai tutti i più grandi preferiti italiani e molti molti altri. Iscriviti ora, forse diventerai un milionario del jackpot?

