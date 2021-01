Modica, ristoratori in piazza a sostenere il collega Pulino

La protesta pacifica del ristoratore modicano Roberto Pulino, che da alcuni giorni staziona davanti al Municipio, ha trovato l’appoggio di alcuni suoi colleghi, costretti alla chiusura per le misure anti covid. Con loro anche il sindaco, Ignazio Abbate.

“Piena solidarietà al nostro concittadino Roberto Pulino e a tutti i ristoratori che dopo aver rispettato ogni dettame di legge, si sono visti ugualmente chiudere le attività, quasi additati di essere i principali responsabili del diffondersi del virus. Ora, in attesa di ristori promessi e mai arrivati, molti di loro non riapriranno più – ha dichiarato il primo cittadino”.

C’erano anche i rappresentanti dell’Associazione “Mio” di Amedeo Monopoli che sta lottando per la riapertura dei ristoranti.

Intanto il Comune di Modica continua a rispettare gli impegni presi per aiutare i suoi cittadini e annuncia che da è in pagamento anche la terza mensilità degli affitti delle abitazioni private. Per chi non la dovesse trovare sul conto, sarà possibile recarsi presso lo sportello Unicredit a partire da lunedì.

