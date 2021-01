Ragusa. Vaccinazioni persone anziane. Sarà fatta a domicilio

Proficuo l’incontro quello che i segretari generali di SPI CGIL, FNP CISL, UIL UILP, Rosario Denaro, Vito Polizzi, Giorgio Bandiera hanno tenuto stamani con il Direttore Generale dell’ASP 7 di Ragusa, dr. Angelo Aliquò sul tema della campagna delle vaccinazioni anticovid a beneficio delle persone a rischio.

L’incontro, richiesto e ottenuto dai dirigenti sindacali, è stato utile per approfondire il tema del programma di vaccinazioni a favore delle persone deboli, over ottanta, e persone anziane ospiti in case di riposo.

E’ stata garantita la vaccinazione a domicilio di questa categoria a rischio e la campagna dovrebbe avere inizio nel prossimo mese di febbraio in coerenza con il programma stabilito dal calendario nazionale delle vaccinazioni.

