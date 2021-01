Covid tra ansie stress ed emozioni. Webinar Lions Club Modica

Il Lions Club Modica, presieduto da Luca Garaffa, organizzato per venerdì 8 gennaio 2021 alle 19,30 un webinar in diretta sul tema : “COVID, tra ansia, stress ed emozioni”. Relaziona Giuseppe Dugo, medico psichiatra. Interviene Maurizio Gibilaro Secondo Vice Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia. Il webinar può essere seguito in diretta su Facebook https://www.facebook.com/LionsClubModica108YB ed i cittadini possono fare delle domande scrivendo sulla stessa pagina o alla mail lionsclubmodica@gmail.com. Per il Lions Club di Modica si tratta del terzo appuntamento on line sugli effetti del COVID in provincia di Ragusa, e nel webinar di giorno 8 gennaio 2021 si intende fare il punto sugli effetti della pandemia sugli stati emotivi delle persone.

