Modica. Arriva la befana sospesa: doni e vicinanza a chi è in difficoltà

Dopo la riuscita dell’ultimo evento de “Lo Scontrino Sospeso” di giorno 23 Dicembre, in cui i bambini e le loro famiglie hanno ricevuto il loro regalo di Natale, il progetto è già pronto per intrattenere, ancora una volta, le famiglie del luogo.

Alessia Sudano, quando si tratta di tenere compagnia e di porgere la mano verso chi ne ha bisogno, è sempre pronta; ecco perché ha ideato un’altra delle sue idee che si svolgerà giorno 5 e 6 Gennaio.

In occasione della Befana, lo Scontrino Sospeso organizza una tombolata online e ai vincitori saranno consegnati numerosi premi: da giochi per i bambini ad indumenti.

Coloro che vogliono partecipare dovranno mandare un messaggio alla pagina ufficiale “Lo Scontrino Sospeso Emergenza Covid-19” e, successivamente, riceveranno le 2 cartelle nominative per ciascun nucleo familiare.

Tale eventosi svolgerà sia grazie alle numerose donazioni che sono state fatte nel corso dell’ultimo mese, ma anche grazie alla sensibilità del Presidente di ConfCommercio, Sezione di Modica, Emanuele Iemmolo che, sposando interamente il progetto, ha garantito un dono per ciascun loro associato, facendo crescere notevolmente il numero dei premi.

“In un periodo dove siamo ancora chiamati alla massima attenzione – dichiara Alessia Sudano, che è collaborata dal Movimento per ls Difesa del Cittadino – ho cercato di trovare una soluzione utile e“sicura” per intrattenere le famiglie ed i bambini, per trascorrere lafestività dell’Epifania, grazie al più tradizionale dei giochi, la Tombola, riveduto in chiave “moderna. Vogliamo far sentire il pensiero comune di speranza con l’augurio adun ritorno alla normalità in un prossimo futuro. Vi aspettiamo virtualmente giorno 5 e 6 Gennaio dalle 18 alle 20.”

