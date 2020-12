Buone notizie a fine anno.

Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha finanziato, per un importo di 262 mila euro, la messa in sicurezza della chiesa Santa Caterina da Siena di Donnalucata.

Il decreto porta la firma dell’ingegnere Salvo Cocina e sarà il Dipartimento ad appaltare e seguire i lavori che avranno inizio in gennaio.

