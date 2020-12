Lavori manto stradale non perfetti. Ragusa, ente non soddisfatto

L’Amministrazione comunale di Ragusa riguardo alle operazioni recentemente eseguite di rifacimento del manto stradale in alcune strade della città, ha verificato alcuni problemi. A questo proposito il sindaco Peppe Cassì dichiara:

“Stiamo riscontrando problemi ad alcuni interventi che recentemente hanno implicato la riasfaltatura del manto stradale, seppur effettuati da ditte diverse.

Stiamo quindi approfondendo la questione con tutte le parti in causa, convocandole in un unico tavolo tecnico. È chiaro che il Comune non accetterà lavori reputati non soddisfacenti, che saranno quindi rifatti senza costi aggiuntivi per l’Ente”.

