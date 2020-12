Transenne a Ragusa. M5S: Sinonimo di mancanza di programmazione

“Lo potremmo definire il monumento che celebra la mancanza di preparazione della Giunta Cassì. Ma non solo. Anche la mancanza di tempestività nella risoluzione dei problemi e la mancanza di programmazione. Ci riferiamo alle transenne che delimitano i lavori in corso nel tombino situato all’incrocio tra via G. Di Vittorio e via Ducezio, in uno dei punti nevralgici della circolazione veicolare della nostra città”.

E’ quanto denuncia il capogruppo M5s al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, secondo cui, quanto sta accadendo, “è semplicemente il frutto, visto che si tratta di una perdita idrica che va avanti da oltre un mese e mezzo, della mancanza di lungimiranza che ha impedito al Comune di gestire il momento del passaggio tra il precedente gestore del servizio e il nuovo con la dovuta oculatezza. Piuttosto – continua Firrincieli – si sta rivelando, quello descritto, un passaggio traumatico, come più volte avevamo prospettato, con pesanti problemi per tutta la rete idrica cittadina. L’avviamento della gara per il servizio idrico, proprio per il ritardo con cui è stata espletata, e la successiva assegnazione dell’appalto hanno fatto e stanno facendo registrare consistenti ritardi. Tra l’altro, queste transenne sono state sistemate in modo tale da limitare la visibilità in ingresso e in uscita dall’incrocio. Tanto è vero che si sono già registrati alcuni tamponamenti. Ciliegina sulla torta il fatto che, pur avendo richiesto io stesso, in Consiglio, all’assessore competente, i tempi di ripristino del disservizio, ci è stato spiegato, a denti stretti, che non esiste ancora una data definitiva ma che si auspicano tempi comunque brevi. Speriamo, in tutta franchezza, di non dovere attendere ancora per parecchio altro tempo”.

