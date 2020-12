Ragusa. Inaugurato il terzo campo da tennis coperto

L’Amministrazione comunale ha inaugurato stamane la tensostruttura che copre il terzo campo da tennis dell’impianto comunale di Contrada Tabuna, la cui gestione è affidata al Circolo del Tennis di Ragusa.

L’intervento, dell’importo complessivo pari a 150.000 euro, ha riguardato non solo la fornitura ed il montaggio della tensostruttura ma anche il rifacimento del terreno di gioco.

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Peppe Cassì, l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida, l’assessore allo sport Eugenia Spata, l’assessore al turismo Ciccio Barone, il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo, il consigliere comunale Andrea Tumino.

Soddisfazione per l’opera pubblica realizzata e stata espressa dal presidente del Circolo del Tennis e dal vicepresidente dello stesso sodalizio, rispettivamente Giovanni Giaquinta e Pippo Iacono, presenti alla inaugurazione.

“Abbiamo potenziato ulteriormente – dichiara il sindaco Cassì – questo impianto comunale, gestito dal Circolo del tennis di Ragusa, che è oggi dotato di un terzo campo da tennis coperto che potrà essere utilizzato dai numerosi appassionati della disciplina sportiva”.

“Oggi inauguriamo un nuovo campo coperto – afferma l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida – che potrà essere fruito anche nel periodo invernale e che consentirà a questo centro sportivo della città di organizzare anche diverse attività e manifestazioni tennistiche”.

“Abbiamo potenziato ulteriormente questo impianto destinato alla pratica del tennis- afferma l’assessore allo sport Eugenia Spòata – che si aggiunge al campo da tennis inaugurato l’estate scorsa al Villaggio dei Gesuiti di Marina di Ragusa. L’Amministrazione comunale sta continuando a lavorare per arricchire il patrimonio dell’edilizia sportiva dell’Ente per favorire la pratiche di altre discipline come ad esempio il rugby con la riqualificazione dell’impianto di via Forlanini il cui terreno di gioco è stato recentemente interamente rifatto”.

