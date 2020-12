Gesto di solidarietà a Ragusa: donata una bici elettrica

Questa mattina, presso lo show-room dell’azienda “Attrazione Elettrica” da parte della stessa ditta è stata donata una bicicletta alla famiglia Innocent, composta da mamma, papà e tre bambini.

Patrick Innocent lavora in un’azienda che si trova nella zona industriale di Ragusa e, almeno fino a ieri, si è sempre recato sul posto di lavoro a piedi, passando proprio davanti alla sede centrale di “Attrazione Elettrica” in via Mariannina Schininà. Più volte si è fermato al negozio chiedendo informazioni sui costi di una bicicletta elettrica, ma ha sempre rimandato l’acquisto dicendosi dispiaciuto di non poterlo portare a termine perché in attesa di una maggiore stabilità economica.

Nel frattempo, è accaduto che una famiglia ragusana, i Licitra, che spesso opera nel sociale nell’ambito della parrocchia del compianto don Raffaele Campailla e da sempre vicina alla famiglia Innocent, è venuta a sapere che un loro amico è socio della ditta “Attrazione Elettrica” e che Patrick a volte si era interessato a una e-bike. Si sono impegnati quindi per capire come poter aiutare Patrick e così hanno proposto la soluzione della donazione. L’azienda ha subito accettato questa idea e ha messo a disposizione, insieme al produttore del marchio STEBIKE, una bicicletta appositamente selezionata per le esigenze di Patrick.

“La mobilità è una delle necessità primarie di chiunque debba percorrere un tragitto per recarsi a lavoro – dichiarano dall’azienda benefattrice – e poter compiere quel percorso con facilità e, in questo caso, nel pieno rispetto dell’ambiente, è davvero una soluzione capace di cambiare la qualità della vita di una persona. Per questo abbiamo accettato la proposta di donazione e siamo contenti che adesso Patrick potrà andare a lavoro in minor tempo, con maggiore sicurezza e rispettando l’ambiente”.

