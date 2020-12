Comiso, oltre 3 anni di reclusione per tentato omicidio

Sono stati entrambi condannati gli imputati comisani accusati di tentato omicidio. I fatti si erano verificati il 20 febbraio 2019 al mercato di Comiso. Il Tribunale di Ragusa ha inflitto due anni di reclusione al 41enne L.C., accusato di tentato omicidio, e un anno e quattro mesi al 26enne V.F., accusato di tentate lesioni. Il 41enne era vicino ad una motoape, intento a caricare la merce appena acquistata, quando si era accorto della presenza di V.F. che si dirigeva verso di lui con un coltello in mano. A quel punto il primo prendeva dall’abitacolo del suo mezzo un crick, mentre l’altro cercava di assestargli una coltellata. L.C. si scansava e colpiva l’avversario alla testa col crick facendolo stramazzare al suolo. Non contento colpiva più volte alla parte superiore del corpo V.F. mentre si trovava a terra. Alla fine della colluttazione l’uomo risaliva sulla sua Motoape e si allontanava mentre V.F. rimaneva per terra stordito. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna del primo a otto anni e due mesi di reclusione, e del secondo a otto anni, ipotizzando per entrambi il tentato omicidio.

