Pozzallo. Ammatuna su liberazione pescatori di Mazara del Vallo

“Con grande gioia il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna apprende la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo, costretti da mesi a rimanere in Libia. Finalmente possono raggiungere le proprie famiglie e trascorrere insieme a loro un sereno Natale. Adesso, lo stesso impegno delle autorità diplomatiche, prosegue Ammatuna, deve essere profuso per sbloccare la situazione di stallo che interessa due navi italiane ferme in Cina da un periodo interminabile. A tutti loro, soprattutto ad un concittadino pozzallese che si trova invischiato in questa triste storia, auguro un immediato ritorno a casa per festeggiare insieme ai loro cari le festività natalizie.”

