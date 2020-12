Calcio. Il serbo Sredojevic assusato di violenza sessuale

Sudafrica – Milutin Sredojevic, allenatore della squadra nazionale di calcio dello Zambia under 20 è stato accusato dal pubblico ministero della città di Portland di violenza sessuale su una cameriera, mentre la sua squadra era impegnata in un torneo internazionale. “Stanno solo cercando di turbare la mia squadra con accuse infamanti” ha detto Sredojevic. “È un’assurdità totale intesa a turbare la squadra dello Zambia che non ha subito gol in questo torneo. “I miei legali si stanno occupando del tentativo di diffamazione”. In realtà la National Prosecuting Authority (NPA) sudafricana ha confermato che il 51enne serbo è comparso in tribunale dopo il fattaccio imputatogli all’inizio della settimana. La portavoce dell’NPA Anelisa Ngcakani ha detto che Sredojevic è attualmente libero su cauzione (10.000 rupie) e che dovrà comparire in tribunale a Portland il 25 febbraio prossimo. Il nazionale serbo era stato in precedenza allenatore dell’Uganda, che ha portato nel 2017 per la prima volta nella storia della nazionale in finale nella Coppa d’Africa. Il serbo, è stato l’allenatore anche degli Orlando Pirates del Sud Africa e Zamalek dell’Egitto.

