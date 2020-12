Modica. Nuovamente aperta la villetta comunale di Via Silla

Nel pomeriggio di oggi è stato finalmente riaperto il cancello della villetta comunale di Via Silla a Modica. Un polmone verde, un’area giochi, una zona di svago ma anche di spettacolo e di cultura. E’ questo il nuovo volto che lo storico luogo di incontro per generazioni di ragazzi ha presentato alla riapertura dopo anni di abbandono. Tutto ciò grazie ad un protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Modica e l’Associazione FabLab, che la gestirà per i prossimi 8 anni. In cambio l’associazione concessionaria si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro delle strutture esistenti, l’arricchimento dell’arredo pubblico e del verde. Inoltre provvederà al servizio di custodia e sorveglianza della villetta che purtroppo è stata spesso teatro di episodi vandalici. “Saluto questo momento con grande soddisfazione – ha commenta il Primo Cittadino modicano – perché grazie ad una precisa volontà amministrativa e all’intraprendenza di questo gruppo di ragazzi stiamo facendo rinascere un’area ormai dimenticata. Abbiamo arredato la villetta con tanti giochi per i più piccoli perché vogliamo che essa torni ad essere il punto di ritrovo per famiglie che è stato per tanto tempo. L’associazione che la gestirà, dal canto suo, quando sarà di nuovo possibile organizzerà una serie di eventi ludico ricreativi, musicali e teatrali per far vivere la villetta 24 ore al giorno e 7 giorni su 7”.

Salva