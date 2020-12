Scicli, l’umido sarà ritirato sabato

Il ritiro dell’umido a Scicli non sarà fatto oggi ma sabato.

A causa di un errore nella redazione del decreto di riapertura della discarica di Cava dei Modicani da parte della Regione, Scicli oggi non avrà dove conferire la frazione umida.

Il Comune sconta ancora una volta errori di altri.

L’assessorato all’ecologia del Comune sta lavorando in queste ore per l’affidamento del conferimento dell’umido a una ditta che lo stoccherà fuori provincia al fine di risolvere definitivamente il problema

