India-Chennai: il ciclone “Nivar” colpirà stanotte la città

Allerta massima a Chennai. Centinaia di persone residenti nella parte più bassa della città, nel sud dell’India, sono state evacuate e allestiti oltre 150 centri di primo soccorso per fronteggiare l’emergenza della tempesta ciclonica molto violenta che attraverserà stanotte l’area meridionale. L’Indian Meteorological Department ha detto che “Nivar” attraverserà probabilmente la città tra la mezzanotte di oggi e il 26 mattina, prevedendo forti raffiche di vento e inondazioni diffuse. Il ciclone potrebbe infatti causare gravi danni alle infrastrutture, danneggiare case e strade, sradicare le linee elettriche e distruggere i raccolti lungo la costa sud-orientale dell’India, ha detto in nota l’IMD. Palaniswami, primo ministro dello stato del Tamil Nadu ha ordinato l’interruzione dei servizi di autobus, consigliato i pescatori di non avventurarsi in mare e alle persone di rimanere in casa. L’aeroporto di Chennai rimarrà chiuso fino a giovedì, ha detto il ministro dell’aviazione indiano. Le navi in porto sono state spostate al largo. Finora abbiamo evacuato oltre 2.700 persone, mentre si stanno allestendo altri rifugi in città, hanno detto Alby John, funzionario di Chennai.

