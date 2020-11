Ragusa. Cassì fa il punto sullo screening da tre settimane a ora

“4652 test con 24 positivi: è il risultato dello screening gratuito e su base volontaria che si ripete ormai da tre settimane.

Ovviamente la percentuale di positivi, pari allo 0.5%, riscontrata tra persone asintomatiche che si presentano spontaneamente al drive in del Teatro Tenda, è inferiore rispetto ai tamponi effettuati su soggetti con sintomi o che hanno avuto contatti a rischio con positivi, ma i dati cominciano ad avere una consistenza statistica rilevante.

Per questo lo screening proseguirà anche nei prossimi giorni e sarà sempre più esteso. Giovedì sarà dedicato ai dipendenti comunali (compresi quelli dei nido), alcuni dei quali hanno contatti col pubblico per garantire i servizi essenziali. Sabato, domenica e lunedì, dalle 09.00 alle 16.00, screening aperto a tutti, sia a chi si sarà prenotato sul sito della Regione https://testcovid.costruiresalute.it, sia per chi deciderà di mettersi in coda senza prenotazione, fino a esaurimento dei tamponi, 250 circa”.

