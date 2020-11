Vittoria. Campagna di screening anche per i dipendenti comunali

La Commissione straordinaria del comune di Vittoria ha chiesto all’Asp di Ragusa di sottoporre tutti i dipendenti comunali al test del tampone per il Covid-19.

Tutti i dipendenti comunali che vorranno effettuare il tampone, in maniera volontaria, potranno farlo nella giornata di domani nei locali della cittadella fieristica ex Emaia.

” Ci sembrava doveroso, anche alla luce dei diversi casi di dipendenti contagiati, mettere nelle condizioni il personale di poter lavorare in tutta tranquillità e serenità. L’azienda sanitaria sta facendo uno sforzo enorme garantendo ogni giorno un presidio per effettuare i tamponi. Ringraziamo il manager dell’Asp, Angelo Aliquo’, i medici e tutto il personale sanitario per l’enorme lavoro che stanno svolgendo allo scopo di garantire il diritto alla salute di tutti”- ha commentato la Commissione straordinaria.

Salva