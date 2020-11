A causa del Covid-19, è morto un infermiere della Rianimazione dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Si tratta di Gianni Russo, aveva 58 anni. Lo rende noto l’Asp di Ragusa che “si stringe al dolore di tutta la famiglia, supportandola in questo momento di grande dolore. Il nostro saluto d’addio è per un professionista riconosciuto da tutti per l’impegno e la dedizione al suo lavoro”.

Russo, ammalato da circa due mesi, “non ce l’ha fatta e lascia un vuoto immenso non solo nell’Asp di Ragusa ma in tutta la comunità vittoriese che in questa seconda ondata sta vivendo momenti molto drammatici”, conclude l’Asp.

Salva