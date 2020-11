Covid a Ragusa, Calabrese (Pd): “Siate prudenti, fate i test”

Il segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa, Giuseppe Calabrese, a nome proprio e di tutto il partito rivolge un appello alla cittadinanza: “Siamo consapevoli che ci troviamo in una situazione complessa, ancora lontani da una soluzione definitiva, ma il nostro auspicio è quello di poter tornare il più presto possibile alla normalità. Speriamo, ovviamente, in una inversione di tendenza, nella diminuzione della curva dei contagi, ma sappiamo che molto dipende dal comportamento di ognuno di noi. Per questo motivo mi rivolgo ai miei concittadini: siate prudenti nei comportamenti, ricordate di disinfettare frequentemente le mani, di usare correttamente la mascherina e di evitare situazioni che favoriscono il contagio, rispettando il più possibile il distanziamento interpersonale. In particolare esortiamo la popolazione scolastica (personale docente, non docente, studenti e loro nuclei familiari) a recarsi presso la postazione di screening approntata proprio per questi soggetti in via Spadola, nei pressi del Teatro Tenda di Ragusa, per sottoporsi al tampone”.

“La lotta alla pandemia si fa tutti insieme – aggiunge il segretario dem di Ragusa – e in attesa di misure più efficaci quali il vaccino, lo screening è attualmente lo strumento più utile per tentare di isolare i casi e limitare la diffusione del virus”.

“Infine – conclude Calabrese – esprimiamo solidarietà e vicinanza nei confronti di tutto il personale medico e paramedico dell’ASP di Ragusa impegnato, ormai da diversi mesi, nell’assistere i contagiati dal Covid-19 e gli altri malati presenti nelle varie strutture sanitarie, spendendosi con tutte le energie per fermare la pandemia e aiutare i propri concittadini”.

